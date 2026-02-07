Referendum a rischio rinvio | la Cassazione accoglie il ricorso della sinistra

La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso della sinistra sul nuovo quesito referendario sulla riforma della giustizia. Ora si rischia un rinvio del voto, perché il quesito, riformulato dai giuristi promotori, dovrà passare ancora attraverso i passaggi burocratici prima di arrivare agli elettori. La decisione mette in discussione la data prevista per il referendum, che potrebbe essere posticipata.

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito referendario sulla riforma della giustizia, così come riformulato dal Comitato dei 15 giuristi promotori della raccolta di 500mila firme. La decisione, appresa da fonti della Cassazione, è contenuta in un’ordinanza ancora non formalmente depositata, ma che rappresenta un passaggio cruciale nel percorso del referendum costituzionale già indetto dal Governo per il 22 e 23 marzo. Il via libera riguarda la riscrittura del quesito, che integra quello originariamente approvato con un’esplicita indicazione degli articoli della Costituzione interessati dalla riforma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia.

La data del referendum sulla Giustizia potrebbe slittare da marzo ad aprile.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

REFERENDUM GIUSTIZIA SONDAGGIO POLITICO SU LA7 FORMIGLI PIAZZA PULITA

