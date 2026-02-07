Referendum 2026 | Italiani all’estero votano per posta il 18 febbraio scade la richiesta

Gli italiani all’estero possono già richiedere il voto per posta per il referendum del 2026. La scadenza è il 18 febbraio. Chi vive fuori dal Paese e vuole partecipare alle urne può farlo inviando la richiesta, che permette di votare tramite posta per il referendum sulla giustizia previsto a marzo. La corsa al voto da remoto è iniziata e molti si stanno già organizzando per non perdere questa occasione.

