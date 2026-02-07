Referendum 2026 | Governo definisce il quesito focus su magistratura e Corte disciplinare Ecco il testo in votazione

Il governo ha ufficializzato il quesito del referendum del 2026, concentrandosi sulla magistratura e sulla Corte disciplinare. Il Consiglio dei ministri, guidato da Giorgia Meloni, ha approvato oggi il decreto che definisce i dettagli della consultazione popolare prevista per il 22 e 23 marzo. La decisione mette fine alle incertezze sulle domande che gli italiani dovranno votare tra qualche mese.

Il calendario del referendum costituzionale è stato confermato. Il Consiglio dei ministri, guidato dal Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato oggi, 7 febbraio 2026, di proporre al Presidente della l'adozione di un decreto che precisa il quesito referendario già indetto per il 22 e il 23 marzo 2026. La decisione, giunta all'indomani dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il Referendum comunicata lo scorso 6 febbraio, mira a chiarire il testo della legge costituzionale in votazione, focalizzando l'attenzione dei cittadini sulle modifiche all'ordinamento giudiziario e sull'istituzione della Corte disciplinare.

