Referendum 2026 a Bologna | come fare lo scrutatore e quanto si guadagna

Domani il Comune di Bologna apre le iscrizioni per chi vuole fare lo scrutatore durante il referendum sulla Giustizia a fine marzo. Chi si interessa può già informarsi su come candidarsi e quanto si riceve in cambio. Le procedure sono semplici e il Comune invita i cittadini a partecipare attivamente per assicurare il buon svolgimento delle operazioni di voto.

Bologna, 7 febbraio 2026 - In vista del Referendum costituzionale sulla Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, il Comune di Bologna mette in campo una serie di misure organizzative per agevolare il diritto di voto e garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Dalle aperture straordinarie degli Uffici comunali di prossimità alla possibilità di candidarsi come presidenti e scrutatori di seggio, l’amministrazione punta a semplificare l’accesso ai servizi e ad ampliare la platea delle persone coinvolte nei seggi. Referendum, cosa si vota il 22 e 23 marzo. Il referendum è di tipo costituzionale (senza quorum) e riguarda la separazione delle carriere in magistratura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Referendum giustizia, cambia il quesito non le date: la decisione del CdmCambia il quesito del referendum sulla riforma della giustizia. Non le date. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Il Cdm su proposta del Presidente Giorgia Meloni, vista l'ordinanza dell'Ufficio c ... msn.com

Elezioni su due giorni e compensi aumentati per gli scrutatori, come cambia il Referendum 2026Via libera al decreto che estende il voto a domenica e lunedì nel 2026: referendum, suppletive e comuni coinvolti, con aumento onorari ... quifinanza.it

L’ex presidente del Consiglio a Bologna in visita alla mostra dedicata all'ex sindaco Zangheri: «Al referendum voto no, c’è l’esigenza di una riforma garantista, non di creare un corpo separato di pm» facebook

Appello agli amici di #Bologna incerti su come votare al #referendum: vediamoci domani alle 11 nella Sala Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio. Con Augusto Barbera, @DiPietroAnt e Luigi Salvato esporremo con chiarezza e senza menzogne le ragioni d x.com