Real Madrid-Getafe lunedì 2 marzo ore 21.00

Questa sera il Real Madrid affronta il Getafe al Santiago Bernabéu alle 21:00. La partita è uno dei tanti incontri del turno 26 di La Liga, che si svolge tra venerdì e lunedì. La squadra di casa cerca punti importanti per migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti vogliono sorprendere in trasferta. I tifosi sono già in attesa, pronti a sostenere i loro giocatori in questa sfida decisiva.

2026-02-07 13:17:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: LaLiga ha reso noti gli orari delle partite che compongono la giorno 26 che inizierà venerdì 27 febbraio a partire dalle 21:00 con l'incontro Levante-Deportivo Alavés allo stadio Ciutat de València e si concluderà lunedì 2 marzo alle 21:00 al Santiago Bernabéu con il duello tra Real Madrid e Getafe. La giornata si conclude con quattro partite sabato 28 febbraio partite in cui il quattro semifinalisti della Copa del Rey poiché la gara di ritorno di quel turno si giocherà la settimana successiva.

