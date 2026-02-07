Sabato pomeriggio a Vallecas si gioca una partita importante tra Rayo Vallecano e Oviedo. La sfida, in programma alle 14:00, è stata comunque posticipata a causa del campo impraticabile. La tensione è alta, perché entrambe le squadre cercano punti chiave per la salvezza.

Sabato pomeriggio di tensione a Vallecas per la sfida tra il Rayo Vallecano e l’Oviedo, che mette in palio preziosi punti salvezza. La situazione dei Matagigantes sta diventando sempre più complessa ogni giornata che passa: con la sconfitta del Bernabeu, maturata proprio nel finale, la squadra di Inigo Perez è scivolata addirittura al terz’ultimo posto.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-Oviedo (sabato 07 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Partita posticipata per impraticabilità di campo

Approfondimenti su Rayo Vallecano Oviedo

Sabato pomeriggio a Vallecas, si gioca una partita importante tra Rayo Vallecano e Oviedo.

Sabato pomeriggio a Vallecas si gioca una partita decisiva per la salvezza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Rayo Vallecano Oviedo

Argomenti discussi: Rayo Vallecano - Real Oviedo in Diretta Streaming | DAZN IT; Recap 22a Giornata della Liga; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità; Vinicius e Mbappé rispondono al Barça e tutti gli altri gol Streaming | DAZN IT.

Campionato nel caos: UFFICIALE, la partita è stata rinviataSospeso, rinviato il match tra Rayo Vallecano e Oviedo valevole per la 23esima giornata della Liga e in programma oggi alle ore 14. Il motivo è a dir poco incredibile, considerato che parliamo del ... calciomercato.it

Vallecano-Oviedo: dove vedere gratis la gara della LigaRayo Vallecano-Real Oviedo apre la 23ª giornata di Liga: scopri dove e come vederla gratis in streaming ... msn.com

Alessio Iannolo torna in Italia: dal Rayo Vallecano alla Virtus Entella x.com

Alessio Iannolo torna in Italia: dal Rayo Vallecano alla Virtus Entella Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/02/05/leggi-notizia/argomenti/calcio-6/articolo/alessio-iannolo-torna-in-italia-dal-rayo-vallecano-alla-virtus-entella.html facebook