Rapine a raffica negli hotel del centro | bandito incastrato dagli occhiali mostrati sui social

Da romatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha seminato paura negli hotel del centro di Roma, colpendo in rapida successione. In meno di una settimana, ha messo a segno sei rapine tra il centro, il Salario e Ostia. Gli agenti sono riusciti a incastrarlo grazie agli occhiali che ha mostrato sui social, che hanno permesso di riconoscerlo e di fermarlo. Ora si cerca di capire se ci sono altri episodi collegati a lui.

Rapine a raffica in poco meno di una settimana. Sei gli episodi che hanno visto protagonista lo stesso bandito, il quale ha agito tra il centro della città fino al Salario e a Ostia, colpendo gli hotel. Proprio qui è stato agganciato il suo cellulare, che ha portato direttamente al malvivente, un.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rapine Hotel

Rapine in tangenziale prima del concerto: stangata per il bandito. Tra le vittime anche i Desideri

Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni

Gli Stati Uniti introducono nuove normative per l'ingresso, richiedendo ai turisti di dimostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rapine Hotel

Argomenti discussi: Roma, raffica di furti e rapine tra centro, periferia e litorale: 9 arresti della Polizia di Stato; Raffica di furti e arresti tra Novoli e il centro; Furti e rapine: raffica di arresti tra Roma, Ostia e Fiumicino; Raffica di rapine, 55enne finisce in carcere dopo la condanna.

rapine a raffica negliFurti e rapine: raffica di arresti tra Roma, Ostia e FiumicinoDai negozi alle auto in sosta, controlli a tappeto della Polizia portano a nove arresti tra centro, periferie e litorale ... ilfaroonline.it

rapine a raffica negliRoma, raffica di furti e rapine tra centro, periferia e litorale: 9 arresti della Polizia di StatoRoma, raffica di furti e rapine tra centro, periferia e litorale: la Polizia di Stato arresta nove persone in un’operazione capillare di controllo del territorio. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.