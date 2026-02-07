Rapine a raffica negli hotel del centro | bandito incastrato dagli occhiali mostrati sui social

Un uomo ha seminato paura negli hotel del centro di Roma, colpendo in rapida successione. In meno di una settimana, ha messo a segno sei rapine tra il centro, il Salario e Ostia. Gli agenti sono riusciti a incastrarlo grazie agli occhiali che ha mostrato sui social, che hanno permesso di riconoscerlo e di fermarlo. Ora si cerca di capire se ci sono altri episodi collegati a lui.

Rapine a raffica in poco meno di una settimana. Sei gli episodi che hanno visto protagonista lo stesso bandito, il quale ha agito tra il centro della città fino al Salario e a Ostia, colpendo gli hotel. Proprio qui è stato agganciato il suo cellulare, che ha portato direttamente al malvivente, un.🔗 Leggi su Romatoday.it

