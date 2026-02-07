Rapina sei hotel del centro di Roma in tre giorni arrestato in un albergo di Ostia

Una rapina ha scosso il cuore di Roma negli ultimi tre giorni. Un uomo di 28 anni è stato fermato in un albergo di Ostia, dopo aver messo a segno sei colpi in hotel del centro. Durante l’arresto sono stati trovati una pistola finta, una buona somma di contanti e alcuni vestiti usati durante le rapine. La polizia ha smantellato così un giro di furti che aveva tenuto in tensione alberghi e clienti della zona.

Dopo una settimana di colpi negli alberghi del centro di Roma, un 28enne è stato arrestato a Ostia. Sequestrati pistola finta, contanti e vestiti usati durante le rapine.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Roma Centro Roma: di giorno lavora in albergo, di notte rapina hotel, arrestato per 6 colpi in 3 giorni Questa notte la polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver messo a segno sei rapine in tre giorni in hotel di Roma. Ostia, impiegato d'albergo rapina 6 hotel. Catturato con i social network Un dipendente di un albergo di Ostia, che di giorno lavora come impiegato, di notte si trasforma in rapinatore. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Centro Argomenti discussi: Pistola contro i portieri degli hotel, bandito rapina due alberghi in un'ora e mezza; RAPINA ORTONA Rapina in gioielleria a Ortona: sei anni e quattro mesi all’unico arrestato; Rapina al bancomat di Agerola, arrestati i responsabili. Ostia, impiegato d'albergo rapina 6 hotel. Catturato con i social networkDi giorno prestava servizio in un albergo a Ostia, dove aveva a disposizione una camera per alloggiare, di notte però rapinava gli hotel del ... iltempo.it Rapina sei hotel del centro di Roma in tre giorni, arrestato in un albergo di OstiaDopo una settimana di colpi negli alberghi del centro di Roma, un 28enne è stato arrestato a Ostia. Sequestrati pistola finta, contanti e vestiti usati durante le rapine. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it Pistola contro i portieri degli hotel, bandito rapina due alberghi in un'ora e mezza ift.tt/rzLcOYu x.com Qualiano, rapina a distributori: arrestati 19enne e 18enne, si erano rifugiati in un hotel. Entrambi con precedenti, uno era in regime di arresti domiciliari | https://shorturl.at/EO8Hm facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.