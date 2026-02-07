Ramos Gin Fizz | l’opera d’arte cremosa che conquistò New Orleans

A New Orleans, il Ramos Gin Fizz si fa notare per la sua cremosità e il suo gusto complesso. Questo cocktail, nato anni fa, richiede molta cura nella preparazione e si distingue tra le bevande alcoliche per la sua consistenza vellutata. I barman lo preparano con attenzione, sapendo che solo così si può ottenere quell’effetto morbido e avvolgente che lo rende speciale. Sempre più persone lo cercano nei bar della città, attratte dalla sua storia e dalla sua ricca combinazione di aromi.

Tra i cocktail che hanno segnato la storia della miscelazione, il Ramos Gin Fizz si distingue per la sua complessità aromatica e per quella consistenza cremosa e vellutata che lo rende unico nel suo genere. Un drink che nasce dall’incontro perfetto tra gin, agrumi, panna e albume, arricchito da note floreali di acqua di fiori d’arancio e da un tocco speziato di vaniglia. Un’esperienza sensoriale che va ben oltre il semplice cocktail: è un viaggio nella New Orleans di fine Ottocento, quando la città era uno dei centri nevralgici della cultura del bere. La nascita di una leggenda. La storia del Ramos Gin Fizz inizia nel 1888, quando Henry Charles Ramos acquista l’Imperial Cabinet Saloon situato all’incrocio tra Gravier e Carondelet Streets, nel cuore pulsante del distretto economico di New Orleans. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

