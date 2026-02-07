Rai sotto accusa alle Olimpiadi | snobbato Ghali troppi errori di Petrecca

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate tra le polemiche. Durante la cerimonia di apertura trasmessa su Rai1, molti telespettatori si sono lamentati della qualità della telecronaca. La Rai è stata criticata per aver trascurato dettagli importanti, come l’assenza di Ghali, e per alcuni errori commessi dal commentatore Petrecca. La partenza ufficiale dei giochi si arricchisce così di polemiche sul modo in cui vengono raccontate le Olimpiadi in Italia.

Il via alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è già segnato dalle polemiche, questa volta per la scarsa qualità della telecronaca Rai durante la cerimonia d'apertura trasmessa in diretta su Rai1. La direzione del commento è stata affidata all'ultimo momento a Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, che ha sostituito Auro Bulbarelli, allontanato dall'azienda per aver anticipato la partecipazione del Presidente Sergio Mattarella. Telecronaca in difficoltà. Accanto a Petrecca, in postazione di commento, lo scrittore Fabio Genovesi. Fin dai primi minuti è apparso chiaro come la coppia non fosse adatta a seguire la cerimonia.

