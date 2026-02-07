Ragazza di 17 anni uccisa nell' Astigiano il killer confessa

La polizia ha arrestato un uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta in un canale a Nizza Monferrato. Le indagini sono andate avanti tutta la notte, e l’arresto è stato confermato questa mattina. La vittima era scomparsa da alcuni giorni, e il suo corpo è stato trovato senza vita in una zona isolata. La comunità è sotto shock, e le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia successo.

AGI - C'è un fermo per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, che dopo essere stato ascoltato a lungo nella caserma dei carabinieri, ha confessato davanti al Pm di turno del tribunale di Alessandria. Il ragazzo potrebbe essere l'ultima persona ad avere visto in vita la ragazza. Il ritrovamento del corpo . Il corpo di Zoe Trinchero, era stato ritrovato nella notte da un residente della zona che affacciato dalla finestra, ha notato il cadavere della giovane parzialmente sommerso nel Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo.

