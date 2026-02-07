Ragazza di 17 anni uccisa e gettata in un canale nell' Astigiano

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. È successo poco prima della mezzanotte, quando i residenti hanno segnalato una presenza sospetta. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto e hanno aperto un’indagine per capire cosa sia successo. La ragazza non viveva in zona e al momento non ci sono ancora dettagli sul motivo del suo arrivo in quel punto. La comunità è sconvolta e si aspetta di sapere di più nelle prossime ore.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. E’ accaduto intorno alla mezzanotte. A scoprire il cadavere, un residente della zona che, affacciato dalla finestra, ha notato il cadavere parzialmente sommerso nel Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo. Proprio in quell'istante sono arrivati anche gli amici della ragazza con i quali aveva passato la serata. La diciassettenne si era allontanata da loro e, non vedendola tornare, sono usciti a cercarla. I ragazzi sono scesi nel canale, hanno recuperato il corpo, lo hanno portato a riva, cercando disperatamente di salvare la loro amica, ma non c'è stato più nulla da fare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ragazza di 17 anni uccisa e gettata in un canale nell'Astigiano Approfondimenti su Nizza Monferrato Canale Ragazza di 17 anni trovata morta nell’Astigiano, ipotesi omicidio Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta questa mattina in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Omicidio a Nizza Monferrato: ragazza di 17 anni strangolata e gettata in un corso d'acqua Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita ieri sera nelle acque tra il rio Nizza e il fiume Belbo a Nizza Monferrato. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nizza Monferrato Canale Argomenti discussi: Ragazza di 17 anni trovata morta: il corpo scoperto da un vicino dietro la sua auto. La giovane è caduta dalla finestra; Tragedia a Cassino, 17enne trovata morta nel cortile: è precipitata dal terzo piano; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio; Cassino, mercoledì i funerali di Ramona D’Aliesio. Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni trovata morta in un rio. Forse strangolataTorino, 7 febbraio 2026 – Tragedia a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d'acqua. I carabinieri indagano per omicidio: l'ipotesi è che la ragazza ... quotidiano.net Ragazza di 17 anni trovata morta, ascoltati gli amici: si indaga per omicidioOrrire a Nizza Monferrato (Asti): trovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio, si indaga per omicidio ... notizie.it La testimonianza di una ragazza di 17 anni ascoltata e assistita dal Telefono Azzurro grazie alle sue linee di ascolto attive e a cui rispondono professionisti x.com Dramma nel cuore della notte ad Asti per il ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio Nizza. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.