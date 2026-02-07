Raffaele Capperi lancia un appello: il silenzio aiuta il bullismo. Dice che quando le persone non intervengono, diventano complici. Capperi, nato con la sindrome di Treacher Collins, sottolinea quanto sia importante non ignorare quello che succede intorno a noi, perché il non fare nulla può fare più danni di quanto si pensi.

Le prime prese in giro arrivano già all’asilo, poi continuano negli anni: battute sul suo viso, imitazioni della voce nasale, persone che si coprono la bocca per impedirgli di leggere il labiale. Il passaggio alle scuole superiori segna uno dei momenti più difficili. Raffaele Capperi cambia città, cambia compagni, e si sente osservato e giudicato a ogni passo. Per anni, però, rimane in silenzio: con i genitori non usa mai la parola bullismo. Quel silenzio, col tempo, si trasforma in qualcosa di più pesante. A 19 anni Raffaele entra in depressione: affronta attacchi di panico, pensieri suicidi e una voce interiore distruttiva che lo blocca, che gli impedisce di uscire di casa e di vivere serenamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Raffaele Capperi: «Il silenzio è il primo alleato del bullismo. Non esistono spettatori innocenti: quando non si interviene, si diventa complici»

Raffaele Capperi, affetto dalla sindrome di Treacher Collins, ha deciso di lasciare il lavoro stabile a 31 anni.

