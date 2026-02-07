Racchette d’oro | chi incassa davvero nel tennis che macina miliardi

Da panorama.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la fine degli Australian Open domenica 1° febbraio a Melbourne, la stagione tennistica 2026 prende il via. I tornei di tennis continuano a generare miliardi di euro, ma non tutto il denaro finisce nelle tasche dei giocatori. Mentre i grandi nomi si sono sfidati sui campi australiani, dietro le quinte ci sono tanti attori con interessi diversi. La maggior parte degli incassi va a organizzatori e sponsor, mentre i vincitori si portano a casa premi in denaro, spesso lontani da cifre astronomiche. La competizione si fa sempre più ricca,

Con gli Australian Open che si sono conclusi domenica 1° febbraio a Melbourne, la stagione tennistica 2026 è ufficialmente aperta. Aperta, sì. Ma non tanto sul campo, dove si rincorrono rovesci, dritti e smorzate, quanto fuori, nelle stanze ovattate dove il tennis ha smesso da tempo di essere solo uno sport ed è diventato un gigantesco business globale, con la racchetta come spinta motivazionale e il bilancio come vero giudice di linea. Perché oggi il tennis è sempre più popolare e sempre più elitario. Una contraddizione solo apparente. Da una parte in crescita folle, soprattutto in Italia grazie all’effetto Sinner, giovani che impugnano la racchetta in ogni angolo del Paese e un pubblico televisivo che lievita. 🔗 Leggi su Panorama.it

racchette d8217oro chi incassa davvero nel tennis che macina miliardi

© Panorama.it - Racchette d’oro: chi incassa davvero nel tennis che macina miliardi

Approfondimenti su Australian Open

Verona macina ricchezza: 35,4 miliardi nel 2024, è decima nella classifica delle province italiane

Le tasse volano a 471 miliardi, il fisco incassa 9,3 miliardi in più

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: I migliori tennisti italiani: la top 10; Formidabili quegli anni. Un libro sul Circolo Zavaglia. L’avventura iniziò nel 1931: Qui la storia del tennis; Torna la Coppa Italia Tennis TPRA 2026; Carlos, agile e potente come Muhammad Ali.

racchette d oro chiRacchette d’oro: chi incassa davvero nel tennis che macina miliardiIl tennis sta diventando lo sport più ricco del mondo e in Italia ha superato il calcio. Solo i quattro tornei principali, gli Slam, valgono 1,5 miliardi di dollari. E anche l’Arabia Saudita vorrebbe ... panorama.it

Sinner vince una racchetta d'oro al Six Kings Slam, Alcaraz sembra non crederci: ecco quanto valeROMA - Non solo una cifra record ma anche un premio speciale per Jannik Sinner a Riad, dove l'azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam e ha trionfato così per il secondo anno ... corrieredellosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.