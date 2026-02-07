Quinto appuntamento con Le Interviste impossibili – Dalla Radio al Palcoscenico al Teatro Tordinona

Domenica 15 febbraio 2026, il Teatro Tordinona di Roma apre le sue porte per il quinto appuntamento di “Le Interviste impossibili – Dalla Radio al Palcoscenico”. Alle 18, pubblico e artisti si ritrovano per una serata dedicata a spettacoli e incontri, curati da Laura De Luca e Renato Giordano. La rassegna continua a portare sul palco storie e personaggi che hanno fatto la storia della radio e del teatro, questa volta ancora una volta in una location storica nel cuore della città.

Si svolgerà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso il Teatro Tordinona a Roma – via degli Acquasparta, 16 – la quinta serata della rassegna “ Le Interviste impossibili – Dalla Radio al Palcoscenico ”, curata da Laura De Luca e Renato Giordano. La serata sarà tutta dedicata agli eroi di carta del mondo del Fumetto. Occasione per conoscere meglio due protagonisti della stagione d’oro delle “nuvole parlanti” e forse per mettere a nudo alcuni meccanismi che portarono al loro successo. Renato Giordano intervisterà Olivia (Arianna Ninchi), la fidanzata di PopeyeBraccio di Ferro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Quinto appuntamento con “Le Interviste impossibili – Dalla Radio al Palcoscenico” al Teatro Tordinona Approfondimenti su Le Interviste impossibili “La richiesta” di Stefano Jacurti al Teatro Tordinona Firenze, Massimo Sestini racconta le sue 'Fotografie impossibili' al teatro Niccolini Il 20 dicembre alle ore 18, al teatro Niccolini di Firenze, Massimo Sestini presenta il suo progetto 'Fotografie Impossibili'. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Le Interviste impossibili Argomenti discussi: Quinto appuntamento della rassegna Incontri al Convento con Alberto Monti; Per il quinto appuntamento dell’anno di Cinemart arriva The Life of Chuck di Mike Flanagan; Quinto appuntamento con Le Interviste impossibili - Dalla Radio al Palcoscenico al Teatro Tordinona; Quinto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: Uno Nessuno Centoila. Quinto appuntamento con Le Interviste impossibili – Dalla Radio al Palcoscenico al Teatro TordinonaSi svolgerà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso il Teatro Tordinona a Roma - via degli Acquasparta, 16 - la quinta serata ... agrpress.it Ballando con le stelle stasera su Rai 1: Maria Esposito ospite, le coppie in gara e la prima eliminazioneStasera, sabato 25 ottobre, quinto appuntamento con Ballando con le stelle, che vedrà scendere in pista Maria Esposito come ballerina per una notte. Una coppia in gara rischia di lasciare il dance ... movieplayer.it AL TEATRO TORDINONA DI ROMA DAL 12 al 15 marzo ore 21:00 - domenica ore 18:00 Per info & prenotazioni 067004932 *FEDERICO GARCIA LORCA* Il poeta della libertà di e con Ornella Giusto Sono felice di invitare voi tutti a scoprire il mio spettacolo, facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.