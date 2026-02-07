Quinto appuntamento con Le Interviste impossibili – Dalla Radio al Palcoscenico al Teatro Tordinona

Domenica 15 febbraio 2026, il Teatro Tordinona di Roma apre le sue porte per il quinto appuntamento di “Le Interviste impossibili – Dalla Radio al Palcoscenico”. Alle 18, pubblico e artisti si ritrovano per una serata dedicata a spettacoli e incontri, curati da Laura De Luca e Renato Giordano. La rassegna continua a portare sul palco storie e personaggi che hanno fatto la storia della radio e del teatro, questa volta ancora una volta in una location storica nel cuore della città.

Si svolgerà  domenica 15 febbraio 2026  alle  ore 18.00, presso il  Teatro Tordinona  a Roma – via degli Acquasparta, 16 – la quinta serata della rassegna “ Le Interviste impossibili – Dalla Radio al Palcoscenico ”, curata da  Laura De Luca  e  Renato Giordano. La serata sarà tutta dedicata agli eroi di carta del mondo del  Fumetto. Occasione per conoscere meglio due protagonisti della stagione d’oro delle “nuvole parlanti” e forse per mettere a nudo alcuni meccanismi che portarono al loro successo. Renato Giordano  intervisterà  Olivia  (Arianna Ninchi), la fidanzata di PopeyeBraccio di Ferro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

