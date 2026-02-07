Il Torino si presenta al Franchi con molte assenze e poche certezze. La squadra è ridotta all’osso, con infortunati e due squalificati, Vlasic e Prati, appena arrivato dal Cagliari. Nonostante le difficoltà, i giocatori mostrano determinazione e grinta. La partita si preannuncia difficile, ma i granata non vogliono mollare. I tifosi sperano in una reazione dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter.

Tanti infortunati, due squalificati come Vlasic (fin qui trascinatore a suon di gol) e Prati (appena arrivato dal Cagliari) e un Torino che al Franchi si presenta che più rimaneggiato non si può, dopo anche il turno di Coppa Italia perso contro l’Inter. Ma Baroni, alla vigilia, non ha cercato alibi. "La classifica non ci piace, la vogliamo migliorare. Tutti, e io per primo, dobbiamo assolutamente creare le condizioni per allontanarci dalla zona calda. Poi ci sono anche altri obiettivi, come quello di crescere e costruire, lo faremo tutti insieme". Come stanno gli infortunati? "Abbiamo ancora Ismajli fermo, gli altri stanno rientrando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui torino. Baroni in emergenza, ma con grinta

Il Torino si trova ad affrontare un momento complicato, con diverse assenze dovute a infortuni che hanno riempito l'infermeria.

La partita tra Fiorentina e Torino si gioca sabato sera alle 20 al Franchi.

