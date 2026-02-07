Quest’anno il Super Bowl non è Maga | Trump diserta e attende le medaglie da Milano-Cortina

Questa volta il Super Bowl non fa notizia come al solito. Alla Casa Bianca, infatti, l’attenzione si sposta su Milano-Cortina, dove si svolgono le Olimpiadi invernali. Trump, che di solito segue con entusiasmo l’evento sportivo americano, quest’anno ha deciso di non partecipare e si limita ad aspettare le medaglie italiane. Il suo disimpegno si nota, mentre a Washington si parla più di sport invernali che di football.

Alla Casa Bianca questo fine settimana c’è più interesse per Milano-Cortina che per il sessantesimo Super Bowl, l’evento sportivo dell’anno per gli americani. Dalle piste da sci e dagli impianti del ghiaccio italiani, Donald Trump si aspetta che arrivi un buon numero di medaglie del suo metallo preferito, l’oro, per poter poi accogliere gli atleti olimpici nello Studio Ovale e rivendicare che l’America anche nello sport è “great again”. Magari sperando che qualche campione gli faccia dono di una medaglia, come ha fatto Maria Corina Machado con quella del Nobel per la pace. Le Olimpiadi servono a Trump per smaltire un po’ di rabbia accumulata per un Super Bowl che quest’anno a suo avviso è troppo woke e di sinistra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

