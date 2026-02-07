Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Il costo dell’energia elettrica in Italia resta al centro dell’attenzione. Nel mercato libero, il PUN, il Prezzo Unico Nazionale, segna il prezzo base all’ingrosso. I consumatori si chiedono quanto possa salire o scendere il prezzo di luce nelle prossime settimane. Per ora, il PUN indica le tariffe di riferimento cui si basano le offerte dei fornitori.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero il prezzo medio di acquisto dell’energia elettrica sulla borsa elettrica italiana. Al 07 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,112 €kWh (112,26 €MWh), in calo rispetto ai mesi precedenti, quando si erano registrati valori superiori a 0,15 €kWh. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore comprende, oltre al PUN, anche costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Quanto serve per ricaricare l'AUTO ELETTRICA a CASA
Ultime notizie su Prezzo energia
Argomenti discussi: Quanto costa oggi l’energia elettrica?; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Top prezzo oro usato 18 kt oggi Deals Oro Usato 18 ct 18 carati Prezzi Oro Usato Orissimo; Le Borse oggi, 30 gennaio. L’Europa accelera dopo l’annuncio di Warsh alla Fed, il dollaro recupera.
Oggi vi portiamo lungo la costa del Gargano alla scoperta delle torri costiere! Le torri costiere sono antiche strutture difensive costruite tra il XVI e il XVII secolo per proteggere il territorio del regno di Napoli dalle incursioni via mare dei pirati saraceni. Posiziona facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.