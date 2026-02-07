Quando la musica insegna | Unico il brano dell’IC Muzio contro il bullismo

Una canzone scritta da una studentessa dell’I.C. Muzio di Bergamo sta facendo il giro delle scuole. È un brano contro il bullismo, che in poche settimane è diventato un vero e proprio inno tra gli studenti delle primarie e delle medie dell’istituto. La canzone si intitola “Unico” ed è nata come progetto scolastico, ma ha già raggiunto un pubblico più ampio, portando un messaggio forte contro il pregiudizio e la violenza tra i giovani.

Bergamo. Una canzone contro il bullismo, scritta da un'alunna della classe prima dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, è diventata in poco tempo un vero e proprio inno per gli alunni delle scuole primarie e secondarie dell' Istituto Scolastico Virgilio Muzio di Bergamo. Il brano " Unico " nasce direttamente dalla voce dei ragazzi, dalle loro emozioni e dal loro vissuto, come contributo autentico e condiviso in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si celebra ogni anno il 7 febbraio. L'idea è nata dalla grande sensibilità degli alunni in seguito al dramma di Paolo Mendico, adolescente romano che si è tolto la vita dopo aver subito atti gravissimi di bullismo.

