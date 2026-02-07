Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 7 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi gli italiani scendono in pista per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Inizia la giornata con le prime gare e l’assegnazione delle prime medaglie. La TV trasmette in diretta gli eventi più attesi, mentre gli appassionati seguono anche in streaming. Gli atleti italiani sono pronti a dare il massimo, sperando di portare a casa i primi podi.

Oggi, sabato 7 febbraio, si inizieranno ad assegnare le medaglie nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’emozionante cerimonia d’apertura che ha decretato l’inizio ufficiale dei Giochi, si farà decisamente sul serio. Diverse le gare in cui sarà in gioco il podio: la discesa libera maschile di sci alpino, lo skiathlon femminile di sci di fondo, i 3000 metri femminili di speed skating, il trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, ed il big air maschile di snowboard. Sulle nevi della mitica Stelvio, a Bormio, gli uomini-jet saranno chiamati a dare delle risposte. Si spera che in casa Italia si risponderà presente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (5 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming; Ranking Atp, Alcaraz perderà 500 punti su Sinner: la classifica aggiornata

Ecco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: saranno 196, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne x.com

Ovazione per la sfilata degli atleti italiani, #Mattarella applaude sorridente. #Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti) facebook