Puzzer | Noi in ginocchio davanti agli agenti e certa politica tutela Askatasuna

Il leader dei No Green Pass, Puzzer, torna a parlare dopo l’assoluzione dei manifestanti di Trieste. In un video, ha detto che loro si sono messi in ginocchio davanti agli agenti, ma la politica li ha lasciati soli. Puzzer ha accusato le istituzioni di tutelare Askatasuna, mentre loro difendevano il lavoro con un rosario in mano. Ha anche commentato che, in passato, hanno accusato i manifestanti di essere come le Brigate Rosse, ma ora si sente abbandonato.

Il leader anti green pass dopo l'assoluzione dei manifestanti di Trieste: «Difendevamo il nostro posto di lavoro con in mano un rosario, dissero che eravamo le nuove Br. Qualcuno adesso chieda scusa». Anche in tribunale aveva sostenuto i cinque manifestanti, a processo per i fatti accaduti al varco 4 del porto di Trieste nell'ottobre del 2021 durante le vergognose operazioni di sgombero del piazzale. Stefano Puzzer, ex portuale, all'epoca leader delle proteste contro il green pass (benché vaccinato) tanto da essere licenziato e non ancora reintegrato, non ha mai smesso di combattere la sua civilissima battaglia in difesa dei diritti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Puzzer: «Noi in ginocchio davanti agli agenti e certa politica tutela Askatasuna»

