Pusher bloccato in piazza Guido Monaco

La piazza Guido Monaco torna sotto i riflettori per uno spaccio di droga. Questa volta è finito in manette un pusher, mentre il centro della città rimane un punto di ritrovo per attività illecite, anche con passanti e turisti che continuano a frequentare l’area. La lotta contro lo spaccio resta difficile, nonostante i controlli e le operazioni di polizia.

Ancora una volta il cuore della città diventa teatro di spaccio, nonostante il continuo passaggio di famiglie e turisti. Piazza Guido Monaco torna al centro della cronaca dopo l'arresto di un 30enne di origine ghanese da parte dei carabinieri del reparto operativo di Arezzo, impegnati in un servizio mirato nelle zone centrali più frequentate. I militari hanno notato il giovane mentre cedeva una dose di cocaina a un uomo italiano in cambio di denaro. Entrambi sono stati subito bloccati: l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, mentre lo spacciatore è stato portato in caserma per le formalità di rito.

