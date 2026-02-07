Pulmino prende fuoco nel distributore di carburanti | momenti di paura sulla statale 96 a Grumo

Una scena di panico si è vissuta ieri sera a Grumo, sulla statale 96. Un pulmino ha preso fuoco mentre si fermava a fare rifornimento al distributore di carburanti. Le fiamme sono divampate rapidamente, e i clienti e i dipendenti si sono messi in salvo in fretta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e evitato che il fuoco si diffondesse alle pompe. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha provocato qualche disagio sulla strada, con il traffico che

L'incendio avvenuto nella serata di ieri: le fiamme si sarebbero sviluppate proprio mentre il mezzo si era avvicinato alla colonnina per fare rifornimento. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco Momenti di paura nella serata di ieri, 6 febbraio, in un distributore di carburanti lungo la statale 96, a Grumo, dove un pulmino ha preso fuoco mentre si apprestava a fare rifornimento. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il mezzo avrebbe preso fuoco proprio mentre il conducente si era posizionato accanto alla colonnina per fare rifornimento. Immediatamente è scattato il sistema di sicurezza dell'impianto, e sul posto sono quindi giunti i vigili del fuoco che hanno subito controllato il rogo.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Grumo Statale96 Auto prende fuoco dopo un incidente: momenti di paura in Valsassina Un incidente a Taceno, in Valsassina, ha portato all’incendio di un’auto poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato. Contromano sulla Statale 36: paura per 3 km. “Il pulmino che trasportava mio figlio e altri sette ragazzi se lo è trovato davanti” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Grumo Statale96 Argomenti discussi: Pulmino prende fuoco nel distributore di carburanti: momenti di paura sulla statale 96 a Grumo; Grumo, incendio in un distributore di carburanti sulla SS96: nessun ferito; Ieri in Campania | bus turistico prende fuoco paura per i passeggeri; PAURA A FRANCAVILLA FONTANA: FUMO DA UN’AUTO IN MARCIA SU VIALE ABBADESSA. Pulmino prende fuoco nel distributore di carburanti: momenti di paura sulla statale 96 a GrumoL'incendio avvenuto nella serata di ieri: le fiamme si sarebbero sviluppate proprio mentre il mezzo si era avvicinato alla colonnina per fare rifornimento. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco ... baritoday.it Grumo, distributore di carburante prende fuoco sulla statale: pulmino distrutto dalle fiamme, nessun feritoLa colonnina ha preso fuoco proprio mentre un furgoncino si accostava per fare rifornimento. Le fiamme hanno immediatamente inglobato il veicolo, completamente distrutto ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il pullman prende forma, piccoli passi giorno dopo giorno! #busconversion #travel #vanlife #camperizzazione facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.