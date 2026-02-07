Puglia Sky prende il volo | nuove prospettive di collegamento per Milano e Roma

Prende il via ufficialmente ‘Puglia Sky’, il nuovo volo regionale promosso da un gruppo di imprenditori pugliesi. La compagnia punta a migliorare i collegamenti tra la Puglia, Milano e Roma, offrendo un’alternativa più conveniente ai voli tradizionali. I primi voli sono in programma già nelle prossime settimane, e gli imprenditori sperano di aumentare le rotte e i passeggeri nel tempo. La nuova compagnia punta a dare una boccata d’ossigeno ai viaggiatori e ai commercianti della regione, spesso alle prese con costi di volo troppo al

Prende ufficialmente forma 'Puglia Sky', il nuovo vettore aereo regionale nato dall'iniziativa di un consorzio di imprenditori pugliesi, con l'obiettivo ambizioso di rivoluzionare i collegamenti tra la Puglia e il resto d'Italia e "offrire un'alternativa concreta ai rincari dei prezzi dei voli.

