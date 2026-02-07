Durante la terza serata di Sanremo, Andrea Pucci si presenta sul palco completamente nudo, attirando l’attenzione di tutti. Il comico si mostra in piedi sul ponte di una nave, con lo sguardo rivolto verso il mare caraibico, e su Instagram saluta il pubblico dicendo “Sanremo... Sto arrivando”. La sua scelta ha scatenato diverse reazioni, con il Pd che insorge, accusando l’evento di essere “TeleMeloni”.

AGI - “Sanremo. Sto arrivando”. Nudo e in piedi sul ponte di una nave, Andrea Pucci scruta il mare caraibico e, in un post su Instagram, saluta così il suo approdo all' Ariston come co-conduttore della terza serata. Ma l’annuncio di Carlo Conti sulla partecipazione del cabarettista milanese al Festival rimbalza dopo poche ore tra i parlamentari del Pd. Il Pd accusa, "anche Sanremo è diventato TeleMeloni?". “Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale”, scrivono i componenti dem della Commissione di Vigilanza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pucci 'nudo' a Sanremo, il Pd insorge “è TeleMeloni”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanremo Pucci

Argomenti discussi: Andrea Pucci, la foto nudo e la replica di Conti: Sanremo sto arrivando; Pucci 'nudo' a Sanremo, il Pd insorge è TeleMeloni; Andrea Pucci nudo su IG: 'Sanremo... Sto arrivando!'. Criticata la presenza al Festival del comico, 'fascista, omofobo, sessista'; Sanremo 2026, Andrea Pucci in 'nude look' sui social: Sto arrivando.

Sanremo 2026, Andrea Pucci pubblica una foto completamente nudo su Instagram dopo l'annuncio di Carlo ContiBufera social sulla scelta di Carlo Conti di annunciare come co-conduttore di Sanremo 2026 Andrea Pucci, che su Instagram pubblica una foto nudo ... virgilio.it

Andrea Pucci annuncia nudo la partecipazione a Sanremo: la foto eccessiva e il commento imbarazzato di ContiIl comico ha condiviso la sua presenza sul palco dell'Ariston con un'immagine decisamente lontana dalle consuetudini ... today.it

Sanremo sto arrivando. Il mare azzurro e le chiappe chiare in bella vista. Tutto nudo, di tre quarti che guarda l’orizzonte. L’immagine su Instagram è il riassunto della comicità di Andrea Pucci, prossimo co-conduttore al Festival. La sua è una comicità di pancia, facebook

Pucci 'nudo' a Sanremo, il Pd insorge “è TeleMeloni” x.com