Provinciali depositata anche la lista Uniti Sanniti
Questa mattina alla Rocca dei Rettori si è conclusa la presentazione delle liste in corsa per le provinciali di Benevento. Sono state depositate anche le candidature di “Uniti, Sanniti”, che ora si preparano a sfidare gli altri gruppi in vista delle elezioni. La campagna entra nel vivo, con i candidati pronti a presentarsi ai cittadini.
Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue alla Rocca dei Rettori la fase di presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Dopo il deposito della prima compagine, è stata ufficialmente presentata anche la lista “Uniti, Sanniti”, seconda espressione dell’area mastelliana in vista della consultazione. Dieci i candidati indicati: Adele De Mercurio, consigliere; Debora Sgrò, consigliere; Maria Verrilli, consigliere; Rossana Zampelli, consigliere; Giuseppe Bozzuto, sindaco; Alfonso Ciervo, consigliere; Pasquale Di Meo, consigliere; Clemente Massaro, consigliere; Giuseppe Ricci, sindaco; Gianluca Salvatore, consigliere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
