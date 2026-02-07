Proposta hot a Michelle Hunziker | La risposta ironica della conduttrice sui social

Michelle Hunziker risponde con ironia a una proposta hot arrivata sui social. La conduttrice non si lascia intimidire e, con stile diretto, pubblica una battuta che fa sorridere i suoi follower, continuando a giocare con l’autoritratto di donna sicura di sé.

Michelle Hunziker condivide un aspetto della sua vita che contribuisce alla sua allegria quotidiana.

Michelle Hunziker risponde a proposta hot su Instagram

Proposta hot a Michelle Hunziker: lei risponde e pubblica tutto sui socialChe Michelle Hunziker ami a volte stuzzicare gli amanti del gossip con foto molto provocanti è noto, ma sicuramente si diverte di più a scherzare con autoironia sulla sua sensualità. rds.it

Ti farei impazzire a letto. La reazione di Michelle Hunziker alla proposta inopportunaUna proposta inaspettata, sconveniente e anche un po' imbarazzante. Ecco cosa si è trovata a leggere Michelle Hunziker nel box domande che ha aperto su Instagram, strumento importante per molti vip e ... today.it

Nuova avventura televisiva in arrivo per Michelle Hunziker, impegnata a Roma con un progetto tutto da scoprire. Tra un impegno e l’altro, la conduttrice non rinuncia a un piccolo rito scaramantico diventato ormai una tradizione prima di iniziare la giornata di facebook