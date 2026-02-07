Pronostico Monza-Avellino | da settembre è cambiato tutto

La partita tra Monza e Avellino si gioca oggi per la ventitreesima giornata di Serie B. È una sfida importante, che può cambiare le sorti di entrambe le squadre nella classifica. Ricordiamo che il primo incontro si è disputato a settembre, quando tutto sembrava diverso. Ora, però, le cose sono cambiate e le due squadre arrivano con umori e obiettivi diversi. I tifosi sono pronti a seguire la partita in diretta tv e streaming, sperando in un risultato positivo.

Monza-Avellino è una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La gara d'andata si è giocata a settembre. E l'Avellino, all'inizio dell'anno praticamente, era riuscito a prendersi tre punti pesantissimi contro i brianzoli. Si sapeva che prima o poi le qualità sarebbero venute fuori, e infatti da allora le cose sono cambiate. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Adesso, com'è giusto che sia, il Monza lotta per la promozione diretta in Serie A e, insieme al Palermo, per via della qualità della rosa nonostante a gennaio ci sia stato qualche movimento in uscita, ci pare la squadra maggiormente credibile per raggiungere il traguardo.

