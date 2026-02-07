Pronostico Brighton-Crystal Palace | non si ferma la caduta libera

Il Brighton affronta il Crystal Palace in una partita della venticinquesima giornata di Premier League. I padroni di casa arrivano con nove partite senza vittorie e con soli cinque gol segnati in questo periodo. La squadra di casa cerca di invertire la rotta, ma le difficoltà sono evidenti. La partita si gioca domenica alle 15, con la diretta tv garantita.

Brighton-Crystal Palace è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Nove gare senza vittorie, solamente cinque gol segnati in questo arco di tempo. Il Crystal Palace è in caduta libera e Glasner non sta riuscendo a trovare le contromosse. Il Brighton, che in casa è assai temibile, ne potrebbe approfittare. A dire il vero ne vuole proprio approfittare, visto che parliamo di una delle partite più sentite nel massimo campionato inglese.

