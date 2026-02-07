PROMOZIONE LA PRESENTAZIONE DI ELEUTERI Azzurra favorita a Casette L’Aurora può fare il blitz

Claudio Eleuteri, allenatore di Borgo Mogliano, ha presentato il prossimo turno di Promozione nel girone B. Dice che l’Azzurra è favorita a Casette, ma avverte anche che l’Aurora può sorprendere e fare il blitz. La squadra di Eleuteri si prepara a affrontare una giornata importante, con l’obiettivo di fare risultato.

Claudio Eleuteri, allenatore della matricola Borgo Mogliano, presenta questo turno del girone B di Promozione. Borgo Mogliano-Castel di Lama: "Per noi si tratta del primo scontro diretto di una lunga serie, in un certo senso è una prima finale e conosciamo l’importanza della posta in palio. Faremo del tutto per vincere ma siamo anche consapevoli che sarà dura". Casette Verdini-Azzurra Colli: "È una lotta tra Azzurra Colli e Aurora Treia per la vittoria finale ed entrambe non possono commettere errori, ritengo che l’Azzurra ha le carte in regola per tornare a casa con la vittoria anche se fare punti sul campo del Casette non è facile per nessuno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

