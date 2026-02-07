Primo volo verso Iss dopo l' evacuazione

Questa mattina si conferma il primo volo verso la Stazione Spaziale Internazionale dopo l’evacuazione di emergenza del precedente equipaggio. Quattro astronauti partiranno la prossima settimana per rimettere in sesto la base orbitante e riprendere le attività. La missione segna un passo importante per il ritorno alla normalità nello spazio.

8.00 Quattro astronauti decolleranno la prossima settimana per riorganizzare il personale della Stazione Spaziale (Iss) dopo l'evacuazione d'emergenza del precedente equipaggio.La Crew-12 decollerà a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX l'11 febbraio, per far tornare quanto prima l'equipaggio a sette membri. Lo ha confermato la Nasa. SpaceX aveva temporaneamente sospeso i voli dei razzi Falcon 9 per indagare su quella che per la Federal Aviation era "mancata accensione del motore stadio2".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Quattro astronauti decolleranno la prossima settimana per riorganizzare il personale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), secondo quanto reso dalla NASA, dopo l'evacuazione d'emergenza del precedente equipaggio.

