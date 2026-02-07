Prime medaglie olimpiche per gli azzurri | Franzoni è argento Paris bronzo

Gli atleti italiani portano a casa le prime medaglie ai Giochi di Milano-Cortina. Giovanni Franzoni ha conquistato l’argento nella discesa libera, mentre Dominik Paris si è preso il medaglie di bronzo. La gara si è sbloccata subito, e gli azzurri hanno dimostrato di essere in forma. La soddisfazione si legge sui volti dei podisti, mentre l’Italia si prepara a seguire con attenzione le prossime competizioni.

AGI - Si apre con un argento e un bronzo nella discesa libera maschile l' Olimpiade Milano Cortina: Giovanni Franzoni ha conquistato la medaglia d'argento davanti a Dominik Paris, bronzo. L'oro è andato allo svizzero Franjo von Allmen con il tempo di 1'51"61. Franzoni ha chiuso con appena 20 centesimi di ritardo dall'elvetico, Paris con 50 centesimi. Solo quarto il grande favorito, l'elvetico Mario Odermatt. Tra gli altri azzurri undicesimo posto per Mattia Casse, 17mo Florian Schieder. Un podio tinto d'azzurro, quindi anche sfugge ancora una volta all'Italia l'oro nella libera maschile: l'ultimo fu quello di Zeno Colo' di Oslo '52 Le altre competizioni di oggi. 🔗 Leggi su Agi.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina sono partite le finali olimpiche a Milano e Cortina.

L’Olimpiade di Milano Cortina si apre con due medaglie per gli azzurri dello sci alpino.

