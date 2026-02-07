Prime due medaglie azzurre | un doppio podio nella discesa libera maschile

La neve dello Stelvio ha regalato le prime medaglie azzurre nello sci alpino 2026. Franzoni e Paris hanno conquistato un doppio podio nella discesa libera maschile, portando entusiasmo tra gli atleti e i tifosi italiani. La gara si è svolta tra il divertimento e la fatica, con i due sciatori che hanno dimostrato di essere in grande forma sulla pista storica.

Sci alpino 2026: Franzoni e Paris da sogno sulla Stelvio La neve dello Stelvio si tinge d'azzurro nel primo giorno. La neve dello Stelvio si tinge d'azzurro nel primo giorno di gare ufficiali per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In un'atmosfera elettrica e davanti a un pubblico di casa in estasi, l'Italia dello sci alpino rompe subito il ghiaccio conquistando due medaglie pesantissime nella discesa libera maschile. Giovanni Franzoni si mette al collo una splendida medaglia d'argento, mentre il veterano Dominik Paris agguanta un bronzo che sa di liberazione definitiva dopo una carriera di inseguimenti a cinque cerchi.

