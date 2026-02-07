Prima pasticcia poi fa festa con il rigore di Hojlund al 95' | il Napoli in 10 batte il Genoa e non molla la lotta scudetto

Il Napoli batte il Genoa 2-1, nonostante giochi in dieci uomini. La partita si mette subito male per i partenopei, che vanno sotto già nel primo tempo. Poi, con due gol in rapida successione, Hojlund e McTominay ribaltano il risultato. Nella ripresa, il Genoa pareggia con Colombo, ma Juan Jesus si vede espellere. Solo nel recupero, Hojlund segna il rigore decisivo al 95’, regalando ai napoletani una vittoria importante e mantenendo viva la corsa scudetto.

Il Napoli, in 10 per l'espulsione di Juan Jesus nella seconda metà del secondo tempo, batte 3-2 il Genoa a Marassi grazie al rigore di Hojlund al 95'. La squadra di Conte è ora a un punto dal Milan e a 6 dall'Inter, in attesa delle partite delle rivali. Il Genoa guadagna un rigore nei primi secondi di partita per il fallo di Meret su Vitinha, Malinovskyi non sbaglia. Il Napoli reagisce e trova il pari al 20' con un tap in vincente di Hojlund. Due minuti dopo va a segno anche McTominay con un gran destro da fuori area, però lo scozzese nella ripresa si deve arrendere a un infortunio e viene sostituito da Giovane. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

