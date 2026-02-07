Prima pagina Gazzetta dello Sport | Olimpiadi sogno d’oro

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con il titolo “Olimpiadi, sogno d’oro”. La notizia principale riguarda le speranze italiane di conquistare medaglie in questa edizione, mentre in basso si parla di calcio, Milan e calciomercato. La stampa sportiva si concentra sui protagonisti e le sfide che attendono gli atleti italiani, senza nascondere l’entusiasmo per questa grande occasione.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport apre con la notizia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, si parla della nuova fase del Milan, impegnato in un mercato e in una stagione da affrontare con determinazione.

