prima categoria i pronostici di ortolani portorecanati san claudio ecco una partita da tripla

Questa domenica il calcio di Prima categoria si accende con le previsioni di Angelo Ortolani. L’allenatore analizza la partita tra Portorecanati e San Claudio, definendola “una da tripla” e promettendo grande equilibrio. Intanto, l’Appignanese si prepara a sfidare l’Elite Tolentino, con il fattore campo che potrebbe fare la differenza. La lotta in classifica si fa sempre più intensa.

Il turno di Prima categoria è presentato dall’allenatore Angelo Ortolani (foto). Appignanese-Elite Tolentino: "Scontro di bassa classifica con l’Appignanese che ha il fattore campo a favore e non può fallire questa occasione per riprendere la retta via: 1". Cluentina-Belfortese: "Di fronte due belle realtà: la Cluentina ha dimostrato di essere insidiosa e dall’altra parte c’è una Belfortese in ripresa che vuole puntare ai playoff: 12". Loreto-Potenza Picena: "Il Potenza Picena farà di tutto per provare a riprendere la vetta e deve vincere a casa di un avversario inferiore come qualità: X2". Montecassiano-Montemilone Pollenza: "Ecco una gara insidiosa per rientrare in zona playoff: 1X". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ultimo turno di andata del girone C di Prima categoria si avvicina, con attenzione alle previsioni di Angelo Ortolani.

Nel girone di ritorno del girone C di Prima categoria, si apre una nuova fase con sfide importanti.

San Claudio vs PORTO POTENZA CALCIO Sabato 31 Gennaio ore 15:00 Nuovo “Due Torri” SAN CLAUDIO, CORRIDONIA (Mc) facebook