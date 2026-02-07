Prevenzione e controllo della Polizia con cani anti-droga

La Polizia di Stato di Frosinone ha messo in atto un servizio di controllo straordinario nel territorio di Fiuggi. Uomini del Commissariato locale, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lazio e a un’unità cinofila di Nettuno, hanno verificato diverse zone per contrastare lo spaccio di droga. L’operazione, disposta dal Questore Stanislao Caruso, mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

