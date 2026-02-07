Pretende denaro e terrorizza la famiglia | allontanato

La polizia di Città di Castello ha allontanato un uomo dalla casa familiare su ordine del giudice. L’uomo, accusato di aver terrorizzato e minacciato la famiglia per ottenere denaro, non potrà più avvicinarsi ai familiari conviventi. L’intervento è stato deciso dopo le indagini sui maltrattamenti subiti dalla famiglia.

La polizia di Città di Castello ha eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai familiari conviventi, emesso dal gip, il giudice per le indagini preliminari, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti commessi in danno di.

