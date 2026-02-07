Pretende denaro e terrorizza la famiglia | allontanato

Da perugiatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Città di Castello ha allontanato un uomo dalla casa familiare su ordine del giudice. L’uomo, accusato di aver terrorizzato e minacciato la famiglia per ottenere denaro, non potrà più avvicinarsi ai familiari conviventi. L’intervento è stato deciso dopo le indagini sui maltrattamenti subiti dalla famiglia.

La polizia di Città di Castello ha eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai familiari conviventi, emesso dal gip, il giudice per le indagini preliminari, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti commessi in danno di.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Città di Castello Polizia

Estorsione ai genitori. Pretende i soldi. Allontanato dal gip

Torna in casa dei genitori con una pistola ad aria compressa e pretende denaro: finisce in carcere

Un uomo è stato arrestato a Lecce dopo aver fatto ritorno in casa dei genitori con una pistola ad aria compressa, nonostante il divieto di avvicinamento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Città di Castello Polizia

Molesta e pretende denaro da una donna, arrestato 73nneUn 73enne è stato arrestato dai carabinieri di Belvedere Spinello perché ritenuto responsabile di reiterati atti persecutori. L'anziano, secondo l'accusa, si è presentato sotto l'abitazione della ... ansa.it

Pretende denaro e aggredisce la madre: scatta l'arresto per un trentenne di FrignanoI militari della stazione dei Carabinieri di Frignano hanno arrestato un 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre ... ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.