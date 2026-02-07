Presentazione MotoGP 2026 | diretta Lumpur

La presentazione della stagione 2026 della MotoGP si è tenuta a Kuala Lumpur, in Malesia. Gli appassionati hanno potuto scoprire le novità e i protagonisti dell’anno che sta per cominciare, in un evento trasmesso in diretta. La corsa verso il nuovo campionato è già iniziata, con piloti e team pronti a sfidarsi sulle piste di tutto il mondo.

Il mondo della MotoGP torna a coinvolgere i fan con una presentazione della stagione ospitata a Kuala Lumpur, in Malesia. L’evento si è svolto nel contesto urbano intorno al KLCC e alle Petronas Towers, offrendo un’anticipazione delle novità sportive e di intrattenimento che accompagneranno la stagione 2026. La manifestazione, articolata su due giorni, ha combinato una grande fan zone, sessioni fotografiche, prove in pista e una scaletta serale con esibizioni dal vivo. L’ingresso è gratuito e la visione è disponibile anche in live streaming. Nel centro commerciale KLCC è stata predisposta una vasta fan zone per accogliere gli appassionati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oggi a Sepang si svolge il secondo giorno dei test pre-stagionali della MotoGP.

Inizia l’ultima giornata di test pre-stagionali a Sepang.

MotoGP 2026: PRESENTAZIONI TEAM alle porte | Si scaldano i motori

