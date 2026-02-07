Premio Lilia Gaeta nel ricordo della giudice l' impegno di chi opera per la sanità e i diritti

Ieri mattina si è svolta la quarta edizione del Premio Lilia Gaeta nella sala Monteleone del consiglio regionale della Calabria. Tante persone hanno partecipato, portando a casa momenti pieni di emozioni. L’iniziativa ricorda una giudice reggina, esempio di integrità e dedizione, e premia chi lavora per la sanità e i diritti.

Folta partecipazione e tanti momenti emozionanti ieri mattina, nella quarta edizione del Premio Lilia Gaeta, iniziativa dedicata alla memoria della compianta giudice reggina di alte virtù morali e professionali, che si è svolta nella sala Monteleone del consiglio regionale della Calabria.Il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Lilia Gaeta A Palazzo Campanella la consegna del premio alla memoria della magistrata Lilia Gaeta Questa mattina a Palazzo Campanella si è svolta la cerimonia di consegna del premio dedicato alla memoria della magistrata Lilia Gaeta. Conferiti i riconoscimenti della 4ª edizione del Premio “Lilia Gaeta La cerimonia di consegna dei premi della quarta edizione del Premio “Lilia Gaeta” si è svolta ieri, a Reggio Calabria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lilia Gaeta Argomenti discussi: A Reggio la memoria di Lilia Gaeta torna a riunire nel segno dell’impegno per una sanità migliore · ilreggino.it; Curare è un atto di giustizia. Il Premio Lilia Gaeta; La memoria che diventa impegno: il Premio Lilia Gaeta e la sfida di una sanità più umana; A Reggio Calabria la IV edizione del Premio Lilia Gaeta: memoria e impegno nel contrasto all’illegalità sanitaria. Curare è un atto di giustizia. Il Premio Lilia GaetaA Reggio una giornata di memoria e confronto per ricordare la magistrata scomparsa nel 2022 e riflettere su sanità, diritti e umanità della cura nella lotta contro il cancro ... corrieredellacalabria.it Premio Lilia Gaeta: a Reggio Calabria la quarta edizione tra legalità e ricerca oncologicaVenerdì 6 febbraio, presso la sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, si rinnova l’appuntamento con il Premio Lilia Gaeta. cosenzapost.it Conferiti i riconoscimenti della 4ª edizione del Premio "Lilia Gaeta: i NOMI dei premiati | FOTO facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.