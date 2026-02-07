Premio Internazionale Voucher | la VI edizione a Milano

A Milano si è aperta la sesta edizione del Premio Internazionale Voucher. La manifestazione celebra musica, turismo e le eccellenze italiane, attirando artisti, tour operator e appassionati da tutto il mondo. La serata di inaugurazione ha visto esibirsi diversi musicisti e presentare i progetti che rafforzano il legame tra musica e turismo in Italia. La città si prepara a ospitare alcuni degli eventi più attesi di questa edizione, che si concluderà tra qualche giorno con una cerimonia di premiazione.

Premio Internazionale Voucher: a Milano la VI edizione celebra musica, turismo e le eccellenze italiane. Milano, capitale economica, della moda e del design, ospiterà l'11 febbraio 2026 la VI edizione del Premio Internazionale Voucher, dedicato ai settori culturali e creativi. L'evento si terrà nella prestigiosa cornice di Palazzo Biandrà, sede dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum, nel cuore pulsante della città. Ideato da Anna Di Maria e Paky Arcella, il Premio è ormai un appuntamento centrale per valorizzare le eccellenze italiane e i loro contributi al Paese. Pietruccio Montalbetti: un premio alla musica, alla cultura e all'umanità.

