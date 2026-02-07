Premi Coni per Franzoni e Paris | quanto valgono argento e bronzo olimpici

Franzoni e Paris hanno iniziato alla grande all’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I due atleti italiani hanno preso subito in mano la gara, scendendo sulla pista più famosa e dando un segnale chiaro di essere in forma. La loro discesa libera ha fatto già parlare di sé, mentre si aspettano i prossimi appuntamenti per capire fino a dove si può spingere questa squadra.

franzoni e paris hanno dato un immediato segnale di competitività nell’apertura olimpica di Milano Cortina 2026, disputando la discesa libera sulla celebre pista Stelvio di Bormio. Nell’evento inaugurale, i due atleti italiani hanno chiuso alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen, ottenendo rispettivamente argento e bronzo e offrendo una dimostrazione di tecnica, velocità e gestione del tracciato di alta difficoltà. La prestazione di Giovanni Franzoni, classe 2002, ha sancito la sua prima medaglia olimpica, confermando una crescita rapida che aveva già mostrato segnali di alto livello con successi in coppa del mondo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La giornata sulla pista di sci si apre con una grande soddisfazione per l’Italia.

L’Italia conquista due medaglie nella discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

