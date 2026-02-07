Prema dà il via alla nuova era post-Rosin | c'è il nuovo CEO trattative in corso per l'uscita definitiva

Il team automobilistico Prema Racing ha annunciato il cambio di leadership. Stephen Mitas è il nuovo CEO e Team Principal, dopo le dimissioni della famiglia Rosin. Sono in corso trattative per definire l’uscita completa della famiglia dal management del team. La squadra si prepara a una nuova fase, con obiettivi ancora da chiarire e una direzione tutta da costruire.

Dopo l'uscita di scena della famiglia Rosin, Prema Racing ufficializza Stephen Mitas come nuovo CEO e Team Principal. Intanto, secondo indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, proseguono i dialoghi per definire l'uscita definitiva degli ex vertici dalla squadra corse vicentina.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Prema Racing Branca racconta il retroscena sull’affare Ibrahimovic-Eto’o: “Nell’accordo c’era un altro giocatore” L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio” L’ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all’Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Prema Racing Argomenti discussi: Deligny lascia Prema e si accasa da Van Amersfoort; Enzo Deligny passa ufficialmente da Prema a VAR prima dell'inizio della stagione F3 2026; F3 | Cosa succede a Prema? Enzo Deligny lascia il team in favore di VAR; Tutti i team e i piloti del campionato 2026 | FP - News - Formula 2. Prema dà il via alla nuova era post-Rosin: c’è il nuovo CEO, trattative in corso per l’uscita definitivaDopo l'uscita di scena della famiglia Rosin, Prema Racing ufficializza Stephen Mitas come nuovo CEO e Team Principal ... fanpage.it : La nuova Audi RS5 è sempre più vicina. E sul web è già comparsa la prima immagine teaser, pubblicata (e poi rimossa) dai canali ufficiali della Casa dei Quattro Anelli. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.