Preghiera del mattino del 7 Febbraio 2026 | Guidami all’amore

Questa mattina, i fedeli si sono raccolti per la tradizionale preghiera del mattino. La richiesta è semplice: affidare le speranze alla Beata Vergine Maria e aprire il cuore al Signore. In molti hanno iniziato la giornata con un pensiero di fede e di speranza, lasciandosi guidare dall’amore divino.

Preghiera del mattino di sabato: affida le tue speranze alla Beata Vergine Maria. Inizia la giornata offrendo il cuore al Signore e lasciati guidare dal Suo sguardo d'amore. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: "Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente". Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Non permettere, o Signore, che io viva in modo superficiale il mio cristianesimo: scuotimi dal mio torpore, mettimi sulla strada dell'amore e dell'impegno perché io possa essere il più possibile come Tu mi vuoi.

