Predazzo accende la fiamma | emozione e orgoglio per l’avvio delle Olimpiadi

Predazzo si sveglia con il cuore in festa. La cittadina si prepara a vivere l’avvio delle Olimpiadi, con un’atmosfera di emozione che coinvolge tutti. Le strade si riempiono di gente, tra sorrisi e bandiere, pronta a condividere questo momento speciale.

Predazzo si è svegliata olimpica. E lo ha fatto con un’emozione collettiva che ha attraversato strade, piazze e cuori. Con la sfilata degli atleti al Predazzo Ski Jumping Stadium si sono ufficialmente aperte le Olimpiadi Milano Cortina 2026 anche in Trentino, in contemporanea con Milano, Cortina.🔗 Leggi su Trentotoday.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha preso il via a Torino, senza spettacoli queer e con un forte focus sull’italianità.

A Ravenna si è conclusa la tappa della fiaccola delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con una partecipazione numerosa in piazza.

La Fiamma nei teatri olimpici di Predazzo e Tesero: a Cavalese Nones accende il braciereEcco le immagini della seconda parte della tappa della fiamma olimpica, ieri pomeriggio, mercoledì 28 gennaio, attraverso val di Fassa e val di Fiemme. La Fiamma era partita in mattinata da Canazei, i ... giornaletrentino.it

Che cos’è la fiamma olimpica e perché è così specialeLa fiamma olimpica uno dei simboli più riconoscibili dei Giochi Olimpici e unisc popoli diversi attorno agli stessi valori ... focusjunior.it

