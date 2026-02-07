Precipita dalla murata della nave da crociera morto un turista tedesco

Un uomo è morto ieri al porto di Civitavecchia dopo essere precipitato dalla murata di una nave da crociera. La vittima, un turista tedesco, stava passando vicino alla banchina quando è caduto nel mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire come sia avvenuto l’incidente.

