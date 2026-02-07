Pre-Fall | la stagione che detta il ritmo prima delle passerelle

La stagione Pre-Fall sta guadagnando sempre più attenzione tra gli addetti ai lavori. Mentre le passerelle principali restano al centro dell’attenzione, sono le collezioni di questo periodo a svelare tendenze e strategie di mercato. Sono pochi gli eventi ufficiali, ma bastano poche uscite per capire quale direzione prenderanno i look del prossimo anno. Moda e business si incontrano, e spesso sono proprio queste collezioni a indicare cosa sarà in voga nelle stagioni successive.

Life&People.it Nel calendario moda esiste un momento che sfugge alla spettacolarizzazione, ma che spesso rivela più delle grandi sfilate. Le collezioni Pre-Fall appartengono a questa dimensione silenziosa e strategica, dove il linguaggio del vestire si fa concreto, misurato, profondamente connesso alla realtà quotidiana. Analizzare le tendenze nelle collezioni Pre-Fall significa osservare la moda nel suo momento più lucido, quando la creatività incontra davvero la vita. Lontane dalla teatralità stagionale, le Pre-Fall costruiscono continuità; collezioni pensate per durare, per accompagnare il corpo nel passaggio tra climi, abitudini e desideri ed è proprio questa loro natura ibrida a renderle oggi così rilevanti.

