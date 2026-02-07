Prato | affittacamere abusiva offriva 23 giacigli senza rispettare alcuna norma

Gli agenti della polizia locale di Prato hanno scoperto un affittacamere abusivo nel Macrolotto Zero, dove erano stati allestiti 23 posti letto senza alcuna autorizzazione. Le sistemazioni includevano materassi, corrente elettrica e ventilatori, sistemati nel soggiorno, nel ripostiglio, in soffitta e anche sulla terrazza. Un esempio di come alcune persone cercano di sfruttare spazi senza rispettare le norme di sicurezza e igiene.

Postazioni complete di materasso, corrente elettrica e ventilatore, per un totale di 23 posti letto ricavati nel soggiorno di un edificio, nel ripostiglio e persino in soffitta e in terrazza: è quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Prato nella zona del Macrolotto Zero nei giorni.

