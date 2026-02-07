Porta a porta scatta la protesta alla Campana

Questa mattina i residenti della frazione di Campana, a San Lazzaro sulla via Emilia, hanno deciso di scendere in strada. Con più di 50 firme, hanno chiesto al Comune di cambiare il metodo di raccolta dei rifiuti porta a porta. La protesta nasce dalla insoddisfazione di molti cittadini, che trovano il sistema attuale poco efficace e complicato. Ora aspettano una risposta dalle autorità comunali.

Più di 50 firme, raccolte tra i cittadini della Campana, frazione di San Lazzaro sulla via Emilia, per chiedere modifiche alla raccolta dei rifiuti. A parlare, per i residenti, sono gli avvocati Giangiorgio Plenario e Ademaro Micheli che hanno anche scritto al Comune: "A seguito della nuova modalità di gestioneraccolta rifiuti sono stati rimossi i classici cassonetti di grandi dimensioni, differenziati per tipo di raccolta, che si trovavano posizionati sulla via Emilia, in zona Campana – spiegano i legali –. L’eliminazione dei cassonetti, sostituiti dai bidoncini individuali, comporta enormi disagi: i bidoni si riempiono facilmente, occupano spazio in casa, sono esteticamente sgradevoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

