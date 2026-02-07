Politica italiana sotto choc | si è dimesso proprio lui

Questa mattina a Messina il sindaco si è dimesso all’improvviso, lasciando tutti senza parole. La sala consiliare era piena di silenzio, con facce tese e sguardi bassi. La decisione è arrivata senza preavviso, cambiando di colpo gli equilibri politici della città. Nessuno si aspettava questa novità, che ora apre a un nuovo capitolo per la politica locale.

C’erano facce tese, sguardi bassi e un silenzio strano per una sala che di solito rumoreggia. A Palazzo Zanca, a Messina, l’atmosfera era quella delle giornate che “si capisce subito che qualcosa non va”. E infatti, di lì a poco, sarebbe arrivata una notizia capace di ribaltare tutto. La conferenza stampa era stata convocata come una di quelle occasioni in cui si fa il punto, si snocciolano numeri, si rivendicano risultati. Ma il modo in cui si è presentato, e il modo in cui ha iniziato a parlare, lasciavano intuire che non sarebbe stata una passerella come le altre. Davanti a lui c’erano amministratori, sostenitori, addetti ai lavori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Palazzo Zanca

La politica a Messina è in fermento.

Il recente episodio politico a Sabaudia riguarda le dimissioni del vicesindaco Giovanni Secci, avvenute poco prima di un procedimento giudiziario importante.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ecco la VERITÀ sullo scandalo Alfonso Signorini

Ultime notizie su Palazzo Zanca

Argomenti discussi: Draghi, il sermone all’Ue sotto choc per Trump e Cina; Aggressione choc a Roma: colpita con un pugno sotto gli occhi del figlio piccolo -; Sarno sotto shock: Gaetano Russo ucciso nella sua salumeria; Michelangelo Ciarcia morto per un infarto: politica irpina in lutto.

L’uscita di Vannacci mette il centrodestra di fronte ad un bivio politico-culturale. Ma soprattutto suggerisce che la politica italiana sarebbe un posto migliore se i partiti e le sensibilità politiche, invece di essere prigioniere di due coalizioni-arlecchino, fossero chi facebook